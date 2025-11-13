Более 6 тыс жителей Подольска сдали нормативы ГТО в 2025 году

В Подольске в текущем году более 6000 жителей округа сдали нормативы ГТО и получили 2110 знаков во время проведения более 450 мероприятий. Из них 855 золотых знаков, 600 - серебряных и 655 бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во II этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Московской области команда округа заняла четвертое место.

Недавно официальный интернет-ресурс Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» полностью обновили и перевели на новую технологическую платформу. Благодаря ключевому изменению произошла полная интеграция с ЕСИА, что означает переход на авторизацию исключительно через портал госуслуг.

На сайте ГТО можно найти ответы на вопросы по регистрации в личном кабинете ГТО ФГИС «Спорт» и по выполнению нормативов испытаний тестов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.