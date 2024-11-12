Более 500 спортсменов сыграют на шахматном фестивале в Подмосковье 15–17 ноября

Свыше 500 участников примут участие в масштабной шахматной фестивале «Мемориал Юрия Дохояна». Мероприятие пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» с 15 по 17 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования посетит сенатор, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

«Мы не первый раз встретимся с шахматистами в Горках Ленинских, но впервые фестиваль на площадке музея объединит такое большое количество любителей шахмат. Для меня особенно важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика, моего наставника, Юрия Рафаэловича Дохояна. Именно под его руководством женская сборная России завоевала золотую медаль всемирной Олимпиады, а мужская — серебряную. Дохоян воспитал несколько поколений гроссмейстеров, удостоился званий сеньор-тренера ФИДЕ и заслуженного тренера России. 26 октября 2024 года ему могло бы исполниться 60 лет», — рассказал Сергей Карякин.

В программу фестиваля войдут четыре турнира по блицу и быстрым шахматам для детей и взрослых:

16–17 ноября, турнир A — открытый турнир по быстрым шахматам,

15 ноября, турнир B — открытый турнир по блицу,

15 ноября, турнир C — детский турнир по блицу

16–17 ноября, турнир D — детский турнир по быстрым шахматам.

​Положение фестиваля:

​Все соревнования пройдут по швейцарской системе в 11 туров. Дети сыграют в трех возрастных группах:

мальчики и девочки 2010–2011 гг. р.;

мальчики и девочки 2012–2013 гг. р.;

мальчики и девочки 2014 г. р. и моложе.

Контроль времени в турнирах по быстрым шахматам — 15+10, в турнирах по блицу — 3+2.

«В музее-заповеднике «Горки Ленинские» уже третий год подряд в выходные дни желающие достичь гроссмейстерских высот могут свободно посещать занятия шахматного клуба. <…> В 2025 году планируем расширить музейный шахматный клуб и открыть в «Горках Ленинских» Шахматный клуб Сергея Карякина. Поэтому принимать соревнования памяти Юрия Дохояна, тренера, который воспитал прославленного шахматиста, для нас особая честь», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Дата проведения — 15–17 ноября.

Место проведения — Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, улица Центральная, дом 1.

Шахматный фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна» пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.