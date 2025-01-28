Более 500 пловцов стали участниками старта кубка чемпионов Swimcup в Раменском

Первый в 2025 году турнир по плаванию в рамках международного кубка чемпионов Swimcup в Раменском муниципальном округе собрал более 500 участников. В программу соревнований вошли пять заплывов на индивидуальные дистанции 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый старт года в бассейне «Сатурн» отметился большим количеством индивидуальных достижений: более 100 спортсменов выполнили требования на получение новых спортивных званий и разрядов.

​Самым возрастным участником турнира стал Владимир Панов 1955 года рождения, который показал достойный результат на четырех дистанциях, из которых две — баттерфляем (50 и 100 м). А самому молодому пловцу — Самсону Голубкину — исполнилось 7 лет. Он преодолел две дистанции длиной 50 м разными стилями — кролем и брассом.

​«Мы были рады приветствовать всех участников на стартах Кубка чемпионов в Раменском! Каждая гонка дня — несколько зрелищных мгновений, в которые каждый из пловцов выложился на все 100 и продемонстрировал нам настоящее искусство плавания. Мы ведем статистику с начала существования наших стартов, и могу сказать, что каждый год увеличивается численность и результаты участников. Поздравляем победителей и всех, кто показал результат, соответствующий требованиям для присвоения разряда. Для многих юных участников стартов — это шаг в большое спортивное будущее», — поделился впечатлениями организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

​По традиции все финишеры получили памятные медали, выполненные в ярком и индивидуальном для каждого турнира дизайне. Также всех гостей мероприятия ожидала развлекательная программа и фотосессия.

Данный старт прошел 26 января и стал уже вторым в рамках кубка чемпионов Swimcup в сезоне 2024/2025, и первым в 2025 году. В этом году в Раменском муниципальном округе пройдут еще два турнира серии: 23 февраля и 30 марта.

​Узнать более подобную информацию и оставить заявку на один из заплывов в Раменском можно на официальном сайте серии Swimcup.

​Старты международной серии Swimcup на территории Московской области традиционно проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​

​Серия заплывов в 2023 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробное о проекте можно на сайте: СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.