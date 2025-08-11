Более 35 тыс человек посетили фестиваль спорта «Победа» в парках Подмосковья

В выходные в 63 парках Московской области прошел фестиваль спорта «Победа», приуроченный ко Дню физкультурника. Гости приняли участие в забегах, семейных эстафетах, в соревнованиях по волейболу, баскетболу и бадминтону, а также посетили показательные выступления профессиональных спортсменов и концертные программы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Центральный парк Ногинска провел соревнования по стритболу и хулахупу, беговую экскурсию, тренировку по функциональному многоборью и семейные эстафеты. Гости приняли участие в перетягивании каната, посетили интерактивные спортивные площадки и сыграли в панна-футбол.

В парке «Сестрорецкий» Клина прошли турниры по настольному теннису и пляжному волейболу, тренировка под открытым небом и спортивные эстафеты. Гости увидели концертную программу «Победа» и выступление театра исторического танца «Реверанс».

В парке Мира Коломны посетители приняли участие в соревнованиях по лазертагу и гонках на беговелах. Для гостей провели турнир по киберспорту и мастер-классы по боям на мечах, парной бачате и балету. Также в рамках программы состоялись турнир по экстремальным видам спорта, занятие по йоге, показательные выступления мотокаскадеров и спортивный квест.

Городской парк Ивантеевки организовал для посетителей товарищескую встречу по мини-футболу, соревнования по перетягиванию каната, легкоатлетический забег и мастер-класс по боксу. Также гости посетили занятие по стрельбе из лука и сдали нормы ГТО.

В парке им. Н. Островского в Ступино состоялись массовый забег, спортивный квиз «Турнир легенд» и открытые занятия по йоге и аэробике.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.