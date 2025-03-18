Более 300 ветеранов СВО приняли участие в первом «Кубке Защитников Отечества»

В Ханты-Мансийске завершился первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта. В соревнованиях по 4 дисциплинам — следж-хоккею, биатлону, горным лыжам и сноуборду — приняли участие более 300 участников специальной военной операции из 60 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Завершился первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта среди ветеранов СВО. Благодарю наших ребят за их подвиги и героизм. Восхищаюсь тем, что они нашли себя в спорте, прославляют Россию, свои регионы, свои команды. Желаю их боевым товарищам, которые сегодня выполняют свой долг по защите России, боевой удачи. Выражаю благодарность Ханты-Мансийскому автономному округу, губернатору Руслану Николаевичу Кухаруку за высокий уровень организации соревнований. И конечно, спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за его внимание, заботу и поддержку отрасли спорта и ветеранов СВО», — заявил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Статс-секретарь — замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поздравила участников соревнований и особо отметила спортивные достижения ветеранов СВО.

«От лица Минобороны РФ, Государственного фонда «Защитники Отечества» поздравляю участников СВО с торжественным завершением первого «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта. Эти дни были насыщены эмоциями и яркими победами. Мы бесконечно ценим наших героев, гордимся их достижениями. Именно они олицетворяют мужество, честь, отвагу, верность принципам. Это люди, которые умеют ставить высокие цели и добиваться их. Желаю всем успехов, новых горизонтов и побед!» — обратилась к участникам «Кубка Защитников Отечества» Анна Цивилева.

Полномочный представитель президента РФ Артем Жога отметил, что спорт как способ реабилитации и самореализации становится популярнее среди ветеранов.

«Все больше участников СВО примыкают к спорту, становятся активными участниками нашего общества. Соревнования стали важным этапом в деле адаптации ветеранов, став ответом на многочисленные запросы со стороны ребят, которые возвращаются с передовой. Многим из них спорт помог восстановиться после травм, вернул веру в себя и свои силы, помог найти новых друзей, обрести интересное хобби и сохранить активную жизненную позицию. Важно, чтобы «Кубок Защитников Отечества» развивался и ширился с каждым годом», — подчеркнул Артем Жога.

Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил организаторов за то, что первым регионом для проведения первого Всероссийского «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта выбрали Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

«Первый Кубок по зимним видам спорта в Ханты-Мансийске смог объединить не только спортсменов, ветеранов специальной военной операции, но и всех жителей нашей страны. Мы сделали все для того, чтобы Ханты-Мансийский автономный округ запомнился нашей теплотой, дружбой и любовью к вам», — рассказал Руслан Кухарук.

Первый зимний Кубок Защитников Отечества стал важной вехой в развитии адаптивного спорта и ярким событием в истории отечественного паралимпийского движений.

«По накалу, страстям и эмоциям он не уступает крупнейшим соревнованиям паралимпийцев. Отличные результаты были показаны в лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте и сноуборде. Команды по следж-хоккею продемонстрировали высокий уровень мастерства и зрелищную игру. Наиболее перспективных к спорту ветеранов СВО ПКР пригласит на тренировочные мероприятия сборных команд. Уверен, что такие соревнования станут традиционными, будут проводиться во многих субъектах РФ и охватят большее количество участников специальной военной операции», — поделился президент паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Соревнования проходили с 12 марта и завершились яркой церемонией закрытия — на ней прозвучал новый гимн «Кубков Защитников Отечества», написанный певцом и композитором Олегом Газмановым.

Высокий уровень организации соревнований оценили и сами участники.

Организаторами первого Всероссийского «Кубка Защитников Отечества» выступили фонд «Защитники Отечества», Минспорта РФ, Паралимпийский комитет России и правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. С 12 по 17 марта соревнования проводились на спортивных объектах «ЮграМегаСпорт»: в Центре зимних видов спорта, ГК «Хвойный урман» и Ледовом дворце в Ханты-Мансийске.

Развитие адаптивного спорта, вовлечение героев в паралимпийское движение — один из приоритетов работы фонда «Защитники Отечества». Ранее фонд организовал и провел пять межрегиональных «Кубков Защитников Отечества» и всероссийский финал в Сириусе.

Всего в прошлом году в регионах России прошло порядка 2 000 спортивных мероприятий, в которых приняли участие ветераны СВО. Участниками 40 спортивных мероприятий стали более 2 500 ветеранов СВО с инвалидностью.

Итогом работы по развитию адаптивного спорта среди ветеранов стало включение порядка 300 героев в сборные команды регионов страны. Более 10 ветеранов вошли в составы национальных сборных по различным адаптивным видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.