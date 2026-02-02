Более 300 человек приняли участие в марафоне в Балашихе 1 февраля

Более 300 бегунов вышли на старт 9-го этапа проекта «Марафон у дома» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи 1 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Забег организовала команда ЖеRunners. Участники преодолели дистанцию в 42,9 км, разделенную на два этапа: 22,6 км и 20,3 км. Старт и финиш обеих дистанций прошли на стадионе «Орион».

Маршрут пролегал через городские парки и лесопарковые зоны. Бегуны увидели более 30 муралов, архитектурные и природные достопримечательности микрорайона, включая храмы и зоны отдыха.

Впервые часть дистанции прошла по территории Кучинского лесопарка. На маршруте работали четыре пункта питания. После финиша каждой части забега на стадионе участников угощали горячей кашей из полевой кухни.

Каждый финишировавший спортсмен получил сувенир с символикой клуба ЖеRunners.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.