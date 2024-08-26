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Более 230 спортсменов участвуют в первенстве Подмосковья по шахматам

В Одинцовском городском округе стартовало первенство Московской области по шахматам среди спортсменов до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. В соревнованиях принимают участие 232 шахматиста, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителей будут определять в классических шахматах, блице и рапиде. Участники, занявшие первые места, представят Московскую область на первенстве ЦФО, которое пройдет с 25 октября по 5 ноября в Иванове.

Заключительные партии по классическим шахматам и блицу состоятся 31 августа. 1 сентября определятся победители по рапиду. В рамках дополнительной программы первенства 27 и 29 августа пройдут блиц-турниры для всех желающих, а 25 и 26 августа — судейский семинар.

Первенство Московской области по шахматам проходит в парк-отеле «Царский лес» в Одинцовском городском округе.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.