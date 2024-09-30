сегодня в 17:48

Более 200 спортсменов собрал Кубок Главы по плаванию в Серпухове

В Серпухове состоялся Кубок Главы муниципалитета по плаванию, посвященный 685-летию города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти соревнования стали уже традиционными и проводятся в округе с 2008 года. В этот раз они прошли в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь».

От имени главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко к участникам обратилась его заместитель Оксана Лебедева. Она пожелала спортсменам удачи, силы духа и высоких результатов.

Турнир собрал 9 команд — это 250 ребят из Серпухова, Пущино, Протвино, Оболенска и Домодедово.

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, подарками от администрации муниципалитета и другими приятными призами. Самых юных участников также порадовали подарками.

Традиционно по результатам соревнований судьи определили лучшую пловчиху и пловца, которым, как сильнейшим спортсменам Городского округа, вручили кубки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.