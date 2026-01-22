Более 200 конькобежцев выступят на соревнованиях в Коломне 22 и 23 января

Более 200 спортсменов из семи регионов примут участие во II этапе межрегиональных соревнований по конькобежному спорту среди юношей и девушек, который пройдет 22 и 23 января 2026 года в Конькобежном центре «Коломна», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На льду Коломны встретятся конькобежцы 14–15 и 16–17 лет из Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, республик Карелия и Коми, а также Санкт-Петербурга.

II этап соревнований имеет особое значение, так как служит отборочным туром к XIII зимней Спартакиаде учащихся России 2026 года. Финальные старты Спартакиады по конькобежному спорту пройдут в Челябинске с 2 по 7 марта 2026 года.

Итоги сезона для юных спортсменов подведут на всероссийских соревнованиях: первенство России среди 16–17-летних пройдет с 19 по 21 февраля, а турнир «Золотые коньки» для 14–15-летних состоится 23 и 24 февраля 2026 года, также в Челябинске.

Соревнования организованы в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.