сегодня в 13:55

Более 200 конькобежцев будут соревноваться в Коломне в рамках Кубка России

Первый этап Кубка России по конькобежному спорту стартует 30 октября в подмосковной Коломне. Соревнования станут первыми в кубковой серии на классической 400-метровой дорожке, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками первого этапа Кубка России станут более 200 конькобежцев из 25 регионов России: Алтайского края, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Кемеровской, Костромской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Челябинской областей, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Хабаровского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Белоруссии.

В рамках соревнований спортсмены будут состязаться на дистанциях: 500, 1 000, 1 500, 3 000 и 5 000 м, командных забегах и масс-старте.

Серия этапов Кубка России включает в себя соревнования, на которых спортсмены набирают рейтинговые баллы. Победители и призеры определяются по наибольшей сумме очков, полученных на всех этапах Кубка России, включая финал.

После Коломны эстафету кубковой серии примут Санкт-Петербург (ноябрь 2025), Челябинск (январь 2026) и Киров (февраль 2026). Финальные соревнования конькобежцев в рамках Кубка России пройдут в Коломне с 5 по 7 марта 2026 года.

I этап Кубка России по конькобежному спорту пройдет на льду Конькобежного центра «Коломна» с 30 октября по 1 ноября 2025 года в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Онлайн-трансляция соревнований будет доступна на сайте союза конькобежцев России и на странице ВКонтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.