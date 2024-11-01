Более 19 тыс знаков отличия ГТО получили жители Подмосковья за 9 месяцев 2024 г

С начала года жители Московской области получили 19 109 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соответствии с приказом министерства спорта России активным участникам ВФСК «ГТО» в регионе с 1 января 2024 года присвоено 15 321 золотой, 2 386 серебряных и 1 402 бронзовых знака.

За I квартал текущего года жители Московской области получили более 5 800 знаков, во II квартале этот показатель составил более 9 400 и в третьем — более 3 700 знаков.

Лидерами по количеству знаков среди жителей региона за 9 месяцев текущего года стали: Красногорск (2 025 знаков), Химки (1 957 знаков) и Щелково (1 000 знаков).

По количеству жителей, которые прошли испытания комплекса ГТО с 2015 года по сентябрь 2024 года, на первом месте Химки (36 408 человек), Подольск (26 461 человек) и Красногорск (23 859 человек).

По количеству активных участников, зарегистрированных на портале gto.ru, среди муниципалитетов Подмосковья лидируют Балашиха (87 664 человек), Химки (71 998 человек) и Подольск (65 465 человек). Всего за 10 лет с момента возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» на официальном сайте зарегистрировались более 1 млн 250 тыс. участников из Московской области.

Наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы.

А с 1 января 2025 года можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Соответствующий закон, касающийся всех граждан России, подписал 10 июля 2024 года президент Владимир Путин. Размер вычета составит до 18 тыс. рублей за налоговый период — это часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. Фактический вычет может составить до 2 340 рублей, если налог уплачен по ставке 13%. Получить налоговый вычет сможет гражданин, который выполнит нормативы комплекса ГТО на любой знак отличия. Обязательным условием для получения вычета является прохождение диспансеризации в этом же году. Кроме того, для выполнения нормативов необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск врача.

На территории Московской области функционируют 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия. Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте министерства: https://mosreg.ru/sobytiya/karty/centry-testirovaniya-gto-v-podmoskove-karta.

Спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся, в том числе, в рамках решения задач по оздоровлению нации, предусмотренных в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.