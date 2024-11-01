Более 1,9 тыс знаков отличия ГТО получили жители Химок за III квартал 2024 г

Городской округ Химки занимает вторую позицию в ТОП-3 муниципалитетов, где жители получили больше всего знаков комплекса ГТО в 2024 году. За три квартала химчанам присвоено 1 957 знаков, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По количеству жителей, которые прошли испытания комплекса ГТО с 2015 года по сентябрь 2024 года, Химки занимают лидирующую позицию. В городском округе активными участниками стали 36 408 жителей.

Наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы.

С 1 января 2025 года можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Его размер составит до 18 тысяч рублей за налоговый период — это часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. Фактический вычет может составить до 2 340 рублей, если налог уплачен по ставке 13%.

На территории Московской области функционируют 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия. Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте министерства.

Спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся, в том числе, в рамках решения задач по оздоровлению нации, предусмотренных в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.