Более 1,5 тыс жителей Химок стали обладателями значков ГТО с начала года

Более 1,5 тыс. знаков отличия ГТО получили жители Химок с начала года. Это один из самых высоких результатов в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день в активе химчан около 1,5 тыс. золотых, порядка 100 серебряных и более 60 бронзовых значков. Спортсмены выполнили нормативы по отжиманиям, бегу на разные дистанции, прыжкам в длину, подтягиваниям и многое другое.

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс „Готов к труду и обороне“ объединяет все поколения. Молодые люди сдают ГТО, чтобы проверить свои физические возможности и подготовиться к поступлению в вуз. Заветный золотой значок дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении. Старшему поколению полезно сдавать нормативы для поддержания здоровья и физической формы. С каждым годом в нашем округе растет число жителей, регулярно занимающихся спортом. Приятно видеть, что городские спортивные мероприятия пользуются большим спросом у жителей», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Всего за два квартала этого года знаком отличия ГТО награждено около 9,5 тыс. жителей Московской области. Из них порядка 7,9 тыс. золотых, около тысячи серебряных и более 500 бронзовых. В регионе работают 68 центров тестирования, где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить свой значок. Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте министерства.

В этом году всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 10 лет. За это время на сайте gto.ru зарегистрировались более 1,2 млн участников из Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.