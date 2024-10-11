Более 15 млн км преодолели участники «Суперлиги Подмосковья»

Сегодня «Суперлига Подмосковья» является флагманским проектом Московской области, который объединил уже свыше 20 тыс. участников.

Показатель совместно пройденной дистанции превысил 15 072 010 км. Данного результата любителям спорта из Подмосковья удалось добиться за 2,5 года — с апреля 2022 по октябрь 2024 года. Причем за летний сезон текущего года — с апреля по октябрь — спортсмены преодолели свыше 5 млн км. Останавливаться на достигнутом активные участники проекта не намерены. Теперь перед ними новая цель — вместе преодолеть отметку в 20 млн км.

Общий километраж подсчитывается и складывается из тренировок спортсменов по 6 дисциплинам в свободном режиме: ходьбе, бегу, лыжным гонкам, велоспорту, плаванию и роллерам.

Среди городских округов Московской области, где жители наиболее активно участвуют в стартах и тренировках «Суперлиги Подмосковья», лидером на сегодняшний день является Можайский городской округ. На втором месте — Дмитровский. Замыкает топ-3 городской округ Кашира.

«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо уже традиционных дисциплин — бега и ходьбы — с 1 декабря 2022 года для участников стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с 1 апреля 2023 года — велоспорт, а с августа 2024 года — роллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров.

«Суперлига Подмосковья» — это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. В рамках проекта проходит серия забегов по историческим местам Подмосковья, велозаезды GranFondo, заплывы SwimCup. Подробнее узнать о проекте, стать его участником и получить информацию о регистрации на ближайшее мероприятия можно на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ, а следить за новостями — в сообществе «Суперлига Подмосковья» в «VK».

Все мероприятия в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.