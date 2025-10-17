Более 100 спортсменов участвуют во всероссийских соревнованиях в Коломне

Более 100 сильнейших спортсменов со всей страны вышли на старт XI всероссийских спортивных соревнований по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина». В состав сборной Подмосковья вошли 11 конькобежцев, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Московскую область на соревнованиях представят: Даниил Алдошкин, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Елена Еранина, Ирина Кузнецова, Анастасия Семенова, Максим Шарапов, Даниил Чмутов, Артем Веселкин, Илья Иванов и Ксения Сиразева.

Отметим, что турнир станет этапом отбора для участия в будущих чемпионатах и первенствах России. За призовые места на льду Конькобежного центра «Коломна» будут бороться конькобежцы из 17 регионов России и Республики Беларусь.

Соревнования пройдут среди мужчин и женщин на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000, 5000 и 10000 м, а также в масс-старте на 16 кругов.

Всероссийские спортивные соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» пройдут с 17 по 19 октября 2025 года в Коломне в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Соревнования носят имя Бориса Ивановича Шавырина, выдающегося конструктора, Героя Социалистического Труда и человека, который стоял у истоков развития конькобежного спорта в Коломне. Турнир проводится с 2014 года и является значимым событием в спортивной жизни страны.

Организаторами выступают Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту. Генеральным спонсором соревнований является Акционерное общество «Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“. Победители и призеры получат медали, дипломы, памятные призы и денежные сертификаты от спонсора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.