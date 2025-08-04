Более 10 тыс знаков ГТО получили жители Подмосковья за шесть месяцев этого года

С начала 2025 года жители Московской области получили 10 454 знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соответствии с приказом министерства спорта России активным участникам ВФСК «ГТО» в регионе с 1 января 2025 года присвоено 9 146 золотых, 857 серебряных и 451 бронзовый знак.

Лидерами по количеству знаков среди жителей за шесть месяцев текущего года стали: г. о. Красногорск (968 знаков), г. о. Химки (772 знака) и г. о. Щелково (703 знака). Эти городские округа удерживают лидерские позиции в ТОП-3 с 2024 года.

В 2025 году на портале gto.ru зарегистрировались 19 459 жителей Московской области, а участниками испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» стали 22 808 представителей Подмосковья.

Наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы. А с 1 января 2025 года можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Соответствующий закон, касающийся всех граждан России, подписал 10 июля 2024 года президент Владимир Путин.

Размер вычета составит до 18 тыс. рублей за налоговый период — это часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. Фактический вычет может составить до 2 340 рублей, если налог уплачен по ставке 13%. Получить налоговый вычет сможет гражданин, который выполнит нормативы комплекса ГТО на любой знак отличия. Обязательным условием для получения вычета является прохождение диспансеризации в этом же году. Кроме того, для выполнения нормативов необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск врача.

На территории Московской области функционируют 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия. Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте министерства: https://mosreg.ru/sobytiya/karty/centry-testirovaniya-gto-v-podmoskove-karta.

Спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся в соответствии с федеральной программой «Спорт России» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.