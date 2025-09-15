Боксеры Балашихи заняли призовые места в межрегиональных соревнованиях

сегодня в 18:17

Спортсмены из Балашихи приняли участие в межрегиональном турнире по боксу, посвященном памяти Героя России вице-адмирала А. А. Буриличева. Соревнования прошли с 8 по 13 сентября в городе Спас-Клепики Рязанской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире по боксу приняли участие 40 команд из 12 областей России, а также боксеры из Абхазии и Узбекистана. Балашиху представила команда из четырех спортсменов от спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина под руководством тренера-преподавателя Сергея Макарова.

В результате сыгранных матчей Ярослав Волков получил первое место в весовой категории до 52 кг, Шабузгерей Шамхалов и Давид Саргсян забрали бронзовые медали.

Турнир проходил среди юношей двух возрастных категорий: 2009-2010 и 2011–2012 года рождения. Победители среди старших юношей получали звание «Кандидат в мастера спорта» России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.