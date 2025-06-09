Блогер Ершов готов выйти на ринг с Джейком Полом

Блогер Ершов: мне нужны два года, чтобы подраться с Тайсоном

Боец поп-MMA, блогер и музыкант Женя Ершов признался, что готов выйти на ринг с Джейком Полом, но не с Майком Тайсоном. Ершов пояснил, что на подготовку к бою с легендой бокса ему понадобилось бы полтора-два года, сообщает «Газета.Ru» .

«Если бы мне сказали выйти с Джейком через неделю — я бы согласился. А с Тайсоном — не готов, нужно время», — рассказал спортсмен.

Ершов отметил, что за 26 боев не получил серьезных травм и не боится драться. По его словам, отсутствие сотрясений и других травм помогает ему сохранять уверенность.

«Мне это нравится, и я к этому готов. Наверное, фишка в том, что за все свои 26 боев у меня не было ни одного сотрясения, так что каких-то травм и последствий для здоровья у меня нет, поэтому и переживаний особо нет», — добавил боец.