Благотворительный турнир по футболу пройдет в Люберцах

Благотворительный турнир по футболу среди московских врачей пройдёт 3 августа на стадионе «Электрон» в поселке Красково городского округа Люберцы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«В турнире примут участие команды медиков из столичных больниц, все собранные средства будут направлены подопечным фонда „Подсолнух“ — детям с врождёнными нарушениями иммунитета», — сообщил руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Организатором соревнований выступила команда «Добрые доктора», которая в течение 6 лет помогает подопечным фонда.

«Основная цель турнира — привлечь команды из медицинских организаций для сбора средств и повышения осведомленности о

детском иммунодефиците. Это ещё одна возможность для врачей сделать что-то значимое для детей, которые нуждаются в нашей помощи», — отметил организатор турнира, капитан команды «Добрые доктора», врач-онколог из НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Артур Меришавян.

Команда, сделавшая наибольший благотворительный взнос, получит одно очко в турнирной таблице на групповом этапе.

Соревнования пройдут по адресу: п. Красково, ул. Вокзальная, 24, стадион «Электрон». Начало в 12.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.