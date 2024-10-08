Бюро судмедэкспертизы Подмосковья вошло в число лидеров чемпионата по бегу

В минувшие выходные в рамках полумарафона «Моя столица-2024» в Москве завершился III чемпионат по бегу среди фармацевтических и медицинских компаний. В числе более 6 тыс. участников — спортивная команда бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области под руководством начальника бюро Василия Тубашова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Забег проходил на 5, 10 и 21,1 км. Наша команда полностью состояла из членов Профсоюза, наших спортсменов и активистов, которые своим примером показывают, как важно вести здоровый образ жизни и добиваться новых побед вместе с коллективом. По итогам сезона команда бюро заняла третье место в номинации «Крепкая дружина». Более того, Василий Тубашов занял первое место в специальной номинации «Лучший в ходьбе среди мужчин», а лабораторный техник судебно-гистологического отделения Бюро Татьяна Войтова стала серебряным призером в номинации «Лучший в беге среди женщин». От всей души поздравляем коллег с такими впечатляющими результатами», — отметила председатель первичной профсоюзной организации бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Наталья Романько.

По словам спортсменов, останавливаться на достигнутых результатах команда не планирует. Впереди профактивистов ждут новые соревнования и победы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.