Биатлонисты из Подмосковья завоевали три медали на этапе Кубка Содружества в Сочи

Биатлонисты из Подмосковья выиграли золото, серебро и бронзу в гонке преследования на V этапе Кубка Содружества, который проходит с 11 по 15 февраля 2026 года в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На V этапе Кубка Содружества в Сочи подмосковные биатлонисты завоевали три медали в гонке преследования. В мужских соревнованиях на дистанции 12,5 км победу одержал Саид Каримулла Халили из областного центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра). Второе место занял Кирилл Бажин, третьим стал Даниил Серохвостов.

В женской гонке на 10 км представительницы Подмосковья Анастасия Халили и Кристина Резцова заняли второе и третье места соответственно. Победу одержала Наталья Шевченко.

Всего в активе подмосковных спортсменов на этом этапе семь наград: три золотые, две серебряные и две бронзовые. Ранее Саид Каримулла Халили выиграл мужской спринт, а бронзу в этой дисциплине завоевал Роман Сурнев. В женском спринте первое место заняла Анастасия Халили, серебро — Кристина Резцова.

Соревнования проходят на олимпийском лыжно-биатлонном комплексе «Лаура», где более ста спортсменов из России и Белоруссии разыгрывают медали в четырех дисциплинах: спринт, преследование, масс-старт и суперспринт.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.