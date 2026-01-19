Биатлонисты из Подмосковья завоевали четыре медали на этапе Кубка России

Спортсмены Московской области выиграли золото, два серебра и бронзу на III этапе Кубка России по биатлону, который проходит в деревне Демино Ярославской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Биатлонисты из Московской области успешно выступили на III этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят с 12 по 19 января 2026 года в деревне Демино Ярославской области.

В составе сборной региона отличились спортсмены СШОР «Истина» из Истры. Кристина Резцова выиграла золото в гонке преследования среди женщин на дистанции 10 километров с результатом 27:55,8. Серебро в этой же дисциплине завоевала Анастасия Халили, уступив победительнице 31,8 секунды. Бронзовую медаль получила Наталия Шевченко из Свердловской области.

В мужской гонке преследования на 12,5 километра бронзовым призером стал Саид Каримулла Халили, показав результат 31:25,0 и уступив 22,2 секунды победителю. Золото в этой дисциплине выиграл Кирилл Бажин из Свердловской области, серебро — Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии. Кроме того, Саид Каримулла Халили завоевал серебро в масс-старте на 15 километров с результатом 36:29,6. Победителем стал Ярослав Конкин из Мордовии, бронзу получил Иван Котов из Пермского края.

Соревнования проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.