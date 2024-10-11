Беговой сезон в Подмосковье закроют 19 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN»

Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» станет масштабным закрытием бегового сезона в Московской области. Забег в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» состоится 19 октября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для участников будут доступны дистанции на 3, 5, 10 или 21,1 км. Юные спортсмены в возрасте от 4 до 11 лет смогут попробовать свои силы в детских забегах на 300 и 600 м.

Активный отдых на Лазутинке ежедневно доступен как для детей, так и для взрослых. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха приглашает всех желающих присоединиться к разнообразным активностям, которые помогут вам оставаться в форме, развивать свои таланты и наслаждаться общением с единомышленниками.



Ежедневные тренировки для детей и взрослых

На Лазутинке проводятся ежедневные тренировки для детей и взрослых. Партнеры парка предлагают самые разнообразные виды физической активности — от йоги до бега на лыжероллерах. Профессиональные тренеры помогут желающим подобрать программу, которая будет соответствовать физическим возможностям и целям занимающегося.



Творческие мастер-классы и игры:

Если дети и взрослые любят творчество или настольные игры, то Лазутинка — идеальное место для такого досуга. На мастер-классах вам помогут вам раскрыть свой творческий потенциал, а настольные игры подарят отличное настроение и зарядят позитивом на весь день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.