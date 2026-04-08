Баскетбольный клуб Химки выиграл матч плей-офф в Ревде

Баскетбольный клуб «Химки» начал плей-офф Суперлиги с победы над действующим чемпионом «Темп-СУМЗ» в Ревде. Подмосковная команда выиграла стартовый матч серии со счетом 89:79, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в напряженной борьбе. Большую часть матча соперники шли вровень, а стартовый отрезок химчане уступили с разницей в четыре очка. Во второй четверти «Темп-СУМЗ» увеличил преимущество до восьми очков, однако «Химки» сократили отставание и благодаря точным броскам Фидия и Заряжко ушли на большой перерыв с минимальным перевесом.

В третьей четверти Влад Шарапов набрал семь очков подряд. Уральская команда усилила давление в защите, и к началу заключительного отрезка преимущество «Химок» составляло три очка.

Решающей стала четвертая четверть. Подмосковная команда задействовала более широкий состав, постепенно нарастила отрыв и в концовке не позволила сопернику переломить ход игры. Итоговый счет — 89:79 в пользу «Химок».

Следующий матч серии также пройдет в Ревде 9 апреля в 16:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте баскетбольного клуба «Химки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.