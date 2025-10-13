Баскетболисты завоевали бронзу на домашнем Кубке Подольска

сегодня в 18:30

В Подольской спортивной школе олимпийского резерва «Космос» 11 и 12 октября состоялся двухдневный баскетбольный турнир — Кубок города Подольск по баскетболу среди юношей 2011 года рождения.

В соревнованиях приняли участие 5 команд, всего 60 юных спортсменов из Подольска, Тулы и разных городов Подмосковья.

По итогам матчей Подольская спортивная школа олимпийского резерва «Космос» заняла 3 место, уступив лишь командам из Москвы и Тулы.

Спортсмены были награждены кубками, медалями и грамотами.

Ранее команда юношей 2013 года провела серию товарищеских игр в рамках подготовки к Первенству Московской области.

«Эти игры- отличная возможность для меня посмотреть готовность команды перед началом сезона, а для игроков проявить себя, получить соревновательный опыт и укрепить командный дух», — сказал тренер спортшколы «Космос» Дмитрий Сидоркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.