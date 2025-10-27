Бадминтонисты Подмосковья завоевали три медали чемпионата России

Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата России по бадминтону. Представители региона завоевали «серебро» и две «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женском одиночном разряде пятнадцатилетняя Марина Тарасова (Щелково) в непростом финале встретилась с одной из сильнейших спортсменок страны, четырехкратной чемпионкой России, победителем десяти национальных чемпионатов в этой категории Евгенией Косецкой из Республики Татарстан. В этом противостоянии опыт взял верх, и представительница Московской области завоевала заслуженное серебро.

В мае этого года Марина Тарасова заявила о себе победой на Кубке России по бадминтону в женском одиночном разряде. Тогда ее соперницей за золото турнира стала также Евгения Косецкая, которая проиграла представительнице Подмосковья.

Еще один представитель Московской области Артур Печенкин (Орехово-Зуево) завоевал две бронзы в одиночном и парном мужском разряде.

Спортсмены являются воспитанниками подмосковной «СШОР по игровым видам спорта».

Чемпионат России по бадминтону проходил с 22 по 26 октября 2025 года в Раменском (Московская область) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.