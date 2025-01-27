Атлеты Подмосковья стали призерами Всероссийских соревнований по санному спорту

В Сочи прошли Всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок Кубков 2025», на которых дмитровские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты за два дня борьбы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В дисциплине «мужчины/одноместные сани» атлеты заняли весь пьедестал: первое место завоевал Роман Репилов, второе — Семен Павличенко, а третье место досталось Павлу Репилову.

В категории «женщины/одноместные сани» Дарья Олесик стала серебряным призером.

Среди мужчин в двухместных санях первое место досталось тандему Андрей Богданов и Юрий Прохоров, бронзу завоевали Евгений Евдокимов и Семен Миков.

В категории «женщины/двухместные сани» победителями стали Виктория Демченко в паре с участницей из Красноярского края, второе место заняли Екатерина Фомина и Полина Григорьева.

В эстафете приняли участие 5 команд, где первое место заняла команда в составе Менуховой Елизаветы, Романа Репилова, Андрея Богданова и Юрия Прохорова. Бронзовые медали достались команде, в которую вошли Дарья Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов.

«Поздравляем дмитровчан с выдающимися достижениями! Дмитров продолжает традиции спортивного мастерства и гордится своими спортсменами!» — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.