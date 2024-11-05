Аршавин заявил, что отрицательно относится к женскому футболу

Бывший капитан футбольной команды «Зенит» Андрей Аршавин в шоу «Со знанием» рассказал, что отрицательно относится к женскому футболу, когда говорил о своих детях и их отношении к игре, в которой сам сделал карьеру, пишет Mash .

«Я не тот фанатичный папа, который считал, что все должны играть в футбол, поэтому Артем далеко от футбола, и, вспоминая, когда ему в детстве кидали мяч, он всегда садился и брал его в руки. Потом была Яна, Яна что-то пинала, но к женскому футболу я отношусь отрицательно и только Арсений пошел по моим стопам, он играет за „Спарту“», — рассказал Аршавин.

Российский футболист отметил, что не может справедливо оценить способности сына, но на самом деле для него не имеет значения, станет Арсений знаменитым игроком или нет. Он готов принять любой исход событий.

«Ну, а остальные дети — они маленькие еще», — закончил свою мысль Аршавин, не назвав имен наследников и не уточнив их число.

Троих старших детей - Артема, Яну и Арсения - Аршавину родила телеведущая Юлия Барановская, с которой футболист был в длительных, но неофициальных отношениях. Также известно, что у него есть дочь Есения, матерью которой является журналистка и модель Алиса Казьмина. Девочка родилась в 2017 году, сейчас ей семь лет.