Андрей Воробьев: свыше 1,5 млн человек поучаствовали в спортмероприятиях летом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедшим летом в области организовали более 2 тыс. спортивных мероприятий, в них участвовали свыше 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Летний сезон выдался для жителей Подмосковья и туристов богатым на спортивно-массовые мероприятия. В регионе провели различные турниры, соревнования и многое другое в рамках федпрограммы «Спорт России».

«Президент поставил перед нами задачу — развивать массовый спорт и создавать условия, чтобы и дети, и взрослые, и люди старшего возраста жили активно. Для этого, прежде всего, нужна инфраструктура, поэтому в Подмосковье мы строим и обновляем стадионы, ФОКи, бассейны, спортплощадки и так далее», — сказал Воробьев.

Он добавил, что вторая ключевая составляющая — насыщенная афиша спортивных событий в Подмосковье, она никого не оставит равнодушным. Минувшим летом в области было организовано свыше 2 тыс. спортивных мероприятий. Среди них забеги и соревнования по плаванию, велогонки и футбол с легендами спорта — это объединяет и вдохновляет жителей.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Особенно яркими получились наши традиционные состязания, включая „Кубок Акинфеева“ для юных футболистов и „Кубок Овечкина“, который прошел в Подмосковье уже в 7-й раз. Также отмечу Кубок Сергея Карякина — он собрал более 2 тыс. шахматистов на площадках в Балашихе, Домодедове и Лобне», — уточнил губернатор.

Также он напомнил, что в этом году власти Подмосковья запустили и новые активности — фестиваль по пляжным видам спорта и сап-фестиваль. В регионе планируется обязательно продолжить создавать все условия, чтобы жители могли вести активный образ жизни в любое время года.

«Выходи во двор»

В мае–августе по губернаторскому проекту «Выходи во двор» команда легенд футбола провела игры с жителями в Коломне, Пушкине, Подольске, Краснознаменске, Дмитрове, Рузе, Мытищах, Королеве и Щелкове. Эти матчи посетили более 25 тыс. человек.

Также по традиции легенды футбола встретились на поле с командой военнослужащих Дивизии им. Ф. Э. Дзержинского. Игра прошла в Балашихе.

Среди постоянных участников проекта «Выходи во двор» — настоящие звезды российского футбола: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Денис Глушаков, Дмитрий Хлестов, Валерий Гладилин и другие.

«Суперлига Подмосковья»

Летом в рамках этого проекта в регионе были организованы Коломенский полумарафон «Летопись Победы», забег «Волоколамский рубеж», забег «По берегу озера» в Раменском. А последним стартом лета стал полумарафон «Большая Волга» в Дубне. Всего на дистанцию в Московской области вышли свыше 6 тыс. бегунов.

Традиционно завершит беговой сезон кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Он состоится 18 октября. На цифровой платформе проекта «Суперлига Подмосковья» всего зарегистрировано около 24 тыс. любителей бега, ходьбы, плавания, лыжного и велосипедного спорта. Они вместе преодолели более 22 млн км.

Кроме того, прошедшим летом в Королеве состоялся ночной забег «Подмосковные вечера». В турнире поучаствовали 1,5 тыс. человек. Еще провели экстремальный исторический забег «Зарайский бизон», который объединил 1,2 тыс. бегунов, а также прошли традиционный «Арбузный кросс», юбилейные семейные соревнования на призы Александра Панжинского TOPSKI Family в Одинцове и «Забег.РФ» в Раменском.

Кубки

Самыми ожидаемыми спортмероприятиями Московской области традиционно стали Кубки, которые носят имена прославленных спортсменов.

В Ногинске прошло одно из самых масштабных событий в мире уличного баскетбола — соревнования по стритболу на «Кубок Давида Берлина». В этом году турнир собрал свыше 1,2 тыс. атлетов в составе 250 команд. Он был приурочен к 100-летию со дня рождения легендарного тренера.

В Балашихе, Домодедове и Лобне более 2 тыс. любителей шахмат объединил Кубок Сергея Карякина.

В турнире по футболу — «Кубок Игоря Акинфеева» приняли участие 20 команд со всей страны. Финальный гала-матч команд ЦСКА и легенд отечественного футбола собрал на стадионе «Арена Химки» около 3 тыс. болельщиков.

Особое внимание привлек «Кубок Александра Овечкина». Детско-юношеский турнир носит имя лучшего бомбардира в истории НХЛ, забившего в этом году свою 895-ю шайбу и побившего исторический рекорд Уэйна Гретцки. Соревнования собрали самое большое за всю историю число участников — 24 команды из РФ, Белоруссии и Казахстана. Гала-матч на «Арене Мытищи» посетило более 6 тыс. зрителей.

Футбол

Кроме «Кубка Игоря Акинфеева», для любителей футбола в Подольске провели соревнования «Кожаный мяч — Лига юных футболистов». Участниками турнира стали 23 команды девочек и 39 команд мальчиков из 27 округов.

В течение лета в Подмосковье также прошли три этапа Кубка футбольных мам.

Велоспорт

Свыше 4,5 тыс. любителей велоспорта стали участниками серии велозаездов Gran Fondo Russia по живописным локациям Волоколамска, Дмитрова, Серпухова и Рузы. Еще одна массовая серийная гонка, этап которой в этом году принимало Подмосковье, это Cyclingrace. На дистанцию в Рузе вышли более 1 тыс. участников.

А в парке «Липовая Роща» в Красногорске организовали фестиваль «Велофест Липовая Роща», в рамках которого прошел турнир в дисциплинах маунтинбайк и кросс-кантри.

Танцы

Прошедшим летом в Московской области провели ежегодный фестиваль «Уроки в парках». В рамках него организовали мастер-классы по акробатическому рок-н-роллу и спортивным танцам под открытым небом.

Всего танцоры провели 24 тренировки в Одинцове и Химках. В них поучаствовали свыше 3 тыс. человек.

Плавание, пляжный спорт и сап-бординг

Впервые в рамках проекта «Звездное лето в Подмосковье» известные спортсмены и участники телешоу «Титаны» (Яна Егорян, Давит Чакветадзе, Александр Филимонов, Борис Никоноров, Елена Федчук, Геннадий Мальковский, Александр Легков, Виктор Кейру и Дарья Павлова) провели для всех желающих серию мастер-классов по пляжным видам спорта в Талдоме, Серпухове, Лыткарине и Можайске.

Еще свыше 2 тыс. любителей плавания поучаствовали в серии массовых заплывов Swimcup на открытых водоемах региона, а на берегу Мякининского водохранилища в Красногорске провели первый сап-фестиваль «Подмосковный СОЛНЕЧНЫЙ сап-фест», он собрал свыше 200 участников.

Киберспорт

Балашиха этим летом принимала стартовый этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта «SMP ESPORTS». Участники соревновались в футболе, хоккее, автогонках, боевых искусствах, а также в дисциплине «двоеборье-автомодель».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.