Американский хоккеист считает, что сборная РФ претендовала бы на победу в ОИ-26

Хоккеист Сукезе: если бы РФ участвовала в ОИ-26, она бы претендовала на победу

Он отметил, что обязательно будет следить за Олимпийскими играми, причем не только за хоккеем. Ему интересны и бобслей, и горные лыжи, и многие другие виды спорты. Сукезе рассказал, что у него есть знакомые в американской сборной по бобслею, и он будет болеть за них.

«Жаль, что сборная России по хоккею не будет участвовать в Олимпиаде. Хочется, чтобы в Играх участвовали сильнейшие спортсмены, а в России отличные хоккеисты. Надеюсь, что россиян скоро вернут обратно. Если бы Россия участвовала, она бы претендовала на победу. В мире есть несколько сборных, которые могли бы выиграть хоккейный турнир. Россия является одной из таких команд», — заявил нападающий.

Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах под эгидой IIHF, начиная с 2022 года. Ранее россиян не допустили к хоккейному турниру Олимпийских игр 2026 года.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

