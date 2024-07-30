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Алексей Миранчук перешел в «Атланту» из «Аталанты»

Российский полузащитник Алексей Миранчук покидает итальянскую «Аталанту» и перешел в «Атланту» из МЛС. Клуб из Бергамо получит за россиянина 15 млн евро, сообщает Sports.ru .

Миранчук подписал с американским футбольным клубом контракт по схеме 4+1.

За итальянский клуб 28-летний Алексей выступал с 2020 года после трансфера из столичного «Локомотива». В сезоне-2022/23 россиянин провел в аренде в «Торино». В минувшем сезоне Серии А Миранчук провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Всего за клуб из Бергамо россиянин провел 98 матчей, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач. За это время полузащитник выиграл один трофей — Лигу Европы.

На счету Алексея Миранчука 7 голов в 45 матчах за сборную России. Пресс-служба национальной сборной пожелала Алексею титулов в новом клубе.

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