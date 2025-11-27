Алексей Мазур завершит карьеру после боя с Дастаном Садуулы 8 декабря

Чемпион России по боксу среди профессионалов Алексей Мазур объявил, что завершит спортивную карьеру после поединка с Дастаном Садуулы из Казахстана, который состоится 8 декабря в КСК «Арена», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Алексей Мазур рассказал, что предстоящий бой станет для него не только возвращением на профессиональный ринг после годичного перерыва, но и прощанием с большим боксом. По словам спортсмена, в 34 года выступать становится все сложнее, особенно в его весовой категории, где важна скорость.

Мазур отметил, что решение завершить карьеру далось ему непросто. После победы в декабре прошлого года он долго размышлял о будущем, пока не получил предложение провести прощальный бой от Эдуарда Кравцова.

«Пора уходить», — поделился боксер.

Спортсмен вспомнил, что перешел в профессионалы после того, как не смог попасть на Олимпиаду из-за пандемии и санкций. Он выразил благодарность федерации бокса Санкт-Петербурга и ее руководителю Максиму Жукову за поддержку.

Мазур также рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются российские профессиональные боксеры: стало сложно приглашать сильных соперников из-за политических ограничений, а выступать за границей удается редко. Подготовку к последнему бою он ведет вместе с тренером, изучая соперника и проводя спарринги.

Боксер отметил, что в профессиональном боксе подготовка отличается от любительского: заранее известен соперник, есть время на изучение его стиля. Среди самых запомнившихся боев Мазур выделил единственное поражение от Тиграна Узляна и победу над Тихоном Нетесовым, которая принесла ему титул чемпиона России.

В завершение Мазур сообщил, что после окончания карьеры планирует остаться в боксе и больше времени уделять семье.

