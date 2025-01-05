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Александр Овечкин сократил отставание от Гретцки до 22 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 22 голов, сообщает РИА Новости .

Овечкин забросил шайбу в матче первенства против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Таким образом, россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в чемпионатах до 872.

Российский нападающий стремится побить снайперский рекорд канадского хоккеиста Уйэна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Рекорд канадца держится с марта 1994 года.

Ранее Овечкин забросил первую шайбу после возвращения на лед после травмы. Хоккеист получил травму 19 ноября и более месяца не мог выступать в НХЛ по медицинским показаниям.