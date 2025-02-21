Активный спорт и пешие маршруты: почему мужчины двигаются больше женщин

Эксперты: в год мужчины проходят на 180 тыс шагов больше, чем женщины

Можно сказать, что мужчины более активны, чем женщины. Анализ данных 25 тыс. пользователей по всей России показывает: мужчины в среднем проходят 8,5–9 тыс. шагов в день, а женщины — около 8 тыс., сообщили РИАМО основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.

Разница кажется небольшой, но если умножить эти цифры на месяцы и годы, то получится колоссальный разрыв. Мужчины проходят на 180 тыс. шагов больше в год, а это около 130 км. И это не просто случайность — у этого феномена есть конкретные причины.

Работа и привычки: шаги зарабатываются, а не просто считаются

Мужчины чаще работают на подвижных профессиях, где много пешей активности. Даже в офисе мужчины реже сидят на месте: больше перемещаются по этажам, выходят на обед пешком или делают круг по коридору во время звонков.

Кроме того, мужчины реже выбирают транспорт на короткие расстояния, предпочитая пройти пешком. Если маршрут до метро — 15 минут, мужчина с большей вероятностью пройдет его, а не поедет на автобусе.

Спорт и тренировки: не только про мышцы, но и про шаги

Мужчины традиционно более вовлечены в активные виды спорта — футбол, баскетбол, теннис, бег. И даже если они не занимаются спортом профессионально, тренировки включают разминку, бег и пешие прогулки, которые существенно увеличивают суточную активность.

Велосипед, походы, пробежки и даже просто активный отдых на природе чаще входят в привычный образ жизни мужчин, чем женщин.

Мотивация: мужчины мыслят цифрами и целями

Для многих мужчин ходьба — это инструмент достижения цели: поддержание физической формы, контроль веса, развитие выносливости. Женщины чаще воспринимают ходьбу как элемент здорового образа жизни, а мужчины — как способ быть быстрее, сильнее и эффективнее.

Лето vs зима: когда мужчины двигаются больше?

Сезонность влияет на шаговую активность, но мужчины меньше зависят от погоды. Летом они проходят до 9000 шагов в день — пешие прогулки, уличные тренировки, активный отдых. Зимой снижение активности минимально — мужчины чаще выходят на улицу, занимаются лыжами, бегом, катанием на коньках.

Женщины в холодное время года чаще сокращают пешие маршруты, тогда как мужчины сохраняют привычку к активности.

Почему ходьба — это новый символ мужской силы?

В условиях мегаполиса пешие прогулки — это не просто спорт, а часть жизни успешного мужчины. Когда город стоит в пробках, а метро переполнено, умение быстро и эффективно передвигаться дает конкурентное преимущество.

Ходьба снижает уровень стресса — мужчинам важно переключаться после рабочего дня. Она развивает выносливость, что важно в бизнесе и личной жизни. Фитнес-приложения и умные часы делают ходьбу цифровым челленджем — а мужчины любят соревнования.

Факт: мужчины в среднем двигаются больше женщин, и это не случайность. Их шаги — это не только часть повседневной рутины, но и способ оставаться в форме, добиваться целей и даже конкурировать.