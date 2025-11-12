Агенты Игоря Тудора обсудили со «Спартаком» возможное сотрудничество

Агенты бывшего наставника «Ювентуса» Игоря Тудора провели переговоры о его возможной работе в московском «Спартаке», однако специалист не считает российскую Премьер-лигу приоритетным направлением, сообщает Metaratings.ru .

Агенты Тудора связались с представителями московского «Спартака» по поводу потенциального трудоустройства специалиста. По информации Metaratings.ru, представители тренера подчеркнули, что работа в Российской премьер-лиге не входит в число его приоритетов.

В настоящее время окружение тренера ожидает предложений от клубов ведущих европейских чемпионатов. Тудору 47 лет, последним местом работы специалиста был туринский «Ювентус», который он возглавил в марте 2025 года. Уже в октябре того же года клуб объявил об увольнении тренера.

До работы в «Ювентусе» Тудор тренировал «Лацио», «Марсель» и «Верону». Ранее «Спартак» сообщил об уходе главного тренера Деяна Станковича, занимавшего пост с мая 2024 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

