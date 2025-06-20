Агент Жемалетдинова прокомментировал возможный уход игрока из ЦСКА

Агент Кузьмичев: точного решения об уходе Жемалетдинова из ЦСКА — нет

Ранее, согласно информации Bobsoccer, Жемалетдинов и полузащитник Миралем Пьянич собирались закончить контракт с ЦСКА.

«По Рифату нет никакого решения. С ЦСКА есть договоренность, что будущее по Жемалетдинову будет принято после назначения нового главного тренера команды», — заявил Кузьмичев.

Также стоит отметить, что в прошедшем сезоне 28-летний спортсмен сыграл в 29 матчах на стороне ЦСКА во всех турнирах. Выделился полузащитник двумя голами и четырьмя голевыми передачами.