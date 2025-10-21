Агент Ван Нистелроя заявил, что ему не будет интересна работа в «Спартаке»

сегодня в 19:21

Агент Ван Нистелроя: работа в «Спартаке» — без шансов

Себастьян Александр Пот, агент Руда Ван Нистелроя, бывшего главного тренера «Лестера», заявил, что специалисту не будет интересна работа в московском «Спартаке», сообщает Metaratings.ru .

«Будет ли интересна Ван Нистелрою работа в „Спартаке“? Нет, без шансов», — отметил Пот.

Ван Нистелрой занимал пост главного тренера «Лестера» с ноября 2024 по июнь 2025 года. До этого он тренировал «ПСВ» и «Манчестер Юнайтед».

20 октября «СЭ» опубликовал информацию об увольнении Станковича, который возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Решение было принято руководством клуба.

По итогам 12 туров текущего сезона РПЛ «Спартак», набрав 19 очков, располагается на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем матче «красно-белые» встретятся с «Оренбургом». Игра запланирована на 25 октября, начало в 14:00 по московскому времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.