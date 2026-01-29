Агент оценил вероятность трансфера нападающего «Фламенго» Уоллеса в «Зенит»

Бразильский агент о трансфере: Уоллес еще не готов к переходу в «Зенит»

Ранее бразильский инсайдер Диого Дантас заявил, что клубы достигли соглашения о трансфере Уоллеса за 10 млн евро.

«Уоллес — хороший игрок, но он еще не готов к переходу в „Зенит“. Если петербургский клуб действительно хочет его приобрести, то им нужно еще следить за ним, а потом заключить предварительный контракт, но не платить сейчас», — считает Коста.

Он выразил опасения относительно того, как Ян адаптируется к российскому футболу. Кроме того, по мнению агента, ему не хватает футбольного интеллекта. На данный момент Уоллес не обладает достаточным уровнем мастерства, чтобы сразу стать игроком основного состава «Зенита», добавил Коста.

Уоллес является воспитанником «Фламенго», он дебютировал за бразильский клуб в 2024 году. В сезоне-2025 молодой нападающий принял участие в 33 матчах, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 6 млн евро.

