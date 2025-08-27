Адвокат Касаткина не собирается обжаловать отказ суда в Париже в освобождении

Адвокат задержанного во Франции в июне по требованию Соединенных Штатов баскетболиста из РФ Даниила Касаткина не собирается обжаловать отказ в его освобождении в кассационном суде. Об этом рассказал адвокат спортсмена Фредерик Бело, сообщает РИА Новости .

27 августа следственная палата парижского суда во второй раз отказала в ходатайстве на освобождение Касаткина под судебный надзор. Конкретные причины этого не разглашаются.

Обжаловать отказ адвокат не планирует. При этом Бело будет подавать ходатайство на отмену ордера на экстрадицию баскетболиста в Соединенные Штаты.

Касаткина задержали в Париже 21 июня. В США спортсмена подозревают в деятельности хакерской сети. В случае экстрадиции в Соединенные Штаты, баскетболиста могут посадить на срок до 25 лет.