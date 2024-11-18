7 медалей завоевали конькобежцы из Подмосковья на II этапе Кубка России

Две золотые, две серебряные и три бронзовые награды в активе спортсменов из Московской области на II этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Лучшее время в масс-старте на 16 кругов среди женщин показала Анастасия Семенова — 10 минут 47,21 секунды. В аналогичной дисциплине, но среди мужчин, бронзовая медаль в активе Даниила Чмутова. Еще одну золотую медаль завоевал Даниил Алдошкин в старте на 5 000 метров среди мужчин. Серебряная медаль в активе сборной Московской области-1 (Анастасия Семенова, Ирина Кузнецова, Елена Еранина) в командном забеге-спринте на 3 круга среди женщин. Также «серебро» завоевала Анастасия Семенова в забеге на 1 500 метров среди женщин. В забеге на 500 метров среди женщин Ирина Кузнецова показала время 40,18 секунды, что позволило ей занять третье место. Еще одна бронза у сборной Московской области (Максим Шарапов, Даниил Чмутов, Илья Иванов) в командном забеге на 8 кругов среди мужчин.

II этап Кубка России по конькобежному спорту прошел с 14 по 17 ноября в Санкт-Петербурге на открытом катке «Стадиона имени Б. А. Шилкова». Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.