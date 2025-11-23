сегодня в 14:47

6 саночников из РФ будут соревноваться в Италии на 1-м этапе отбора к Олимпиаде

Международная федерация санного спорта (FIL) допустила до участия в соревнованиях под собственной эгидой шестерых спортсменов из РФ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

Шесть россиян смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. К Олимпиаде допущены: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин.

Вместе с ними за границу отправится команда людей, которая состоит из механиков, массажистов, тренеров и докторов.

Первым международным стартом для спортсменов из РФ станут тестовые соревнования на будущей олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо. Они также будут и отборочным этапом на Игры-2026.

Тренировки и соревновательные заезды станут проводить в Италии с 24 по 30 ноября. Появится возможность заработать очки в зачет олимпийской квалификации.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.