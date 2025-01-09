5 спортсменов Подмосковья участвуют в Российско-Китайских молодежных зимних играх

В Южно-Сахалинске стартовали IV Российско-Китайские зимние молодежные игры. В составе сборной России в них принимают участие 5 подмосковных спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут в 9 олимпийских видах спорта: прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. Участие в них примут более 220 атлетов, которые являются ближайшим резервом национальных сборных двух стран.

Подмосковье в конькобежном спорте (шорт-трек) представляет Фаиля Аймалетдинова (региональный центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по конькобежному спорту «Комета», Коломна), в лыжных гонках Арсений Поздеев (региональный центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и областная СШОР «Истина»), в сноуборде Лидия Лукичева (СШОР «Истина») и в фигурном катании на коньках Елизавета Малеина и Матвей Самохин (оба спортсмена СШОР им. Ю. Е. Ляпкина, Балашиха).

Соревнования завершатся 14 января. Официальными талисманами игр стали бурый медведь и панда.

Впервые российско-китайские молодежные зимние игры прошли в 2016 году в Харбине. В 2018 году эстафету приняла Уфа, в 2022 году — Чанчунь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.