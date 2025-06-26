5 июля на набережных Москвы пройдет масштабная велогонка

Участникам предстоит проехать по центральным улицам столицы, перекрытым от автомобилей.

Маршрут гонки пройдет от Хамовников до Сокольников, вдоль набережных Москвы-реки и Яузы мимо стен Московского кремля. Гонка проводится не в первый раз — в 2022 году в этом соревновании приняли участие более 1000 спортсменов всех уровней подготовки.

Гонщикам предлагается два формата участия: велогонка и велозаезд. Первая опция предназначена для опытных и подготовленных спортсменов. Дистанция составит от 74 до111 км, а к участию допускаются шоссейные велосипеды с рулем «баран». В формате «Велозаезд» длина маршрута — 15 или 37 км. Использовать можно любые типы велосипедов (кроме лежачих, тандемных, разделочных и велосипедов с мотором). Этот вариант рекомендуется новичкам и тем, кто хочет попробовать свои силы в настоящем соревновании.

Регистрация на гонку открыта, подать заявку на участие можно на официальном сайте организаторов.