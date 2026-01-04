37-летний Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс в 2026 году

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в своих соцсетях объявил о возвращении на ринг в 2026 году.

«Мне 37 лет, и я готов снова идти в бой. Нет ничего лучше, нежели бить мужиков по лицу и получать за это деньги», — написал боксе в Instagram*.

О завершении профессиональной карьеры британский боксер объявил в начале прошлого года. При этом в 2022 году Фьюри уже завершал карьеру, однако вернулся на ринг.

Последний бой Фьюри провел в декабре 2024 года. Единогласным решением судей победу в поединке одержал украинец Александр Усик. Всего на счету Тайсона Фьюри 34 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Ранее россиянка Александра Горячкина впервые в своей карьере завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.