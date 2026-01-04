37-летний Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс в 2026 году
Фото - © Mike DiDomizio. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,/Wikipedia.org
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в своих соцсетях объявил о возвращении на ринг в 2026 году.
«Мне 37 лет, и я готов снова идти в бой. Нет ничего лучше, нежели бить мужиков по лицу и получать за это деньги», — написал боксе в Instagram*.
О завершении профессиональной карьеры британский боксер объявил в начале прошлого года. При этом в 2022 году Фьюри уже завершал карьеру, однако вернулся на ринг.
Последний бой Фьюри провел в декабре 2024 года. Единогласным решением судей победу в поединке одержал украинец Александр Усик. Всего на счету Тайсона Фьюри 34 победы, 1 ничья и 2 поражения.
*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
