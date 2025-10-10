34 медали завоевали подмосковные каратисты на II Всемирных играх нацединоборств

Подмосковные спортсмены стали обладателями 34 медалей чемпионата и первенства мира по всестилевому карате в рамках II Всемирных игр национальных единоборств World Traditional Combat Games. В копилке представителей региона — 10 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках чемпионата мира обладателем 3 медалей стала Мария Колесникова. Она завоевала «золото» в дисциплине «ограниченный контакт ренгокай», заняла второе место в «ограниченный контакт-ката-вадо-рю» и стала бронзовым призером в «ограниченный контакт-двоеборье». Софья Изотова в дисциплине «ограниченный контакт двоеборье» также завоевала награду высшей пробы.

Единственное «серебро» чемпионата команде принесла Оксана Романова в дисциплине «полный контакт» в весовой категории до 70 кг среди женщин.

«Бронзу» чемпионата завоевали Глеб Ваделов в дисциплине «ограниченный контакт годзюрю» и Вероника Любезнова в весовой категории до 68 кг в дисциплине «ограниченный контакт».

Победителями первенства мира стали четыре спортсмена в дисциплине «полный контакт»: Иван Бондарь (весовая категория до 40 кг), Сергей Голов (до 70 кг), Ибрагим Микаилов (до 45 кг) и Екатерина Цурикова (до 50 кг). Глеб Ваделов стал лучшим в дисциплине «ограниченный контакт-ката-годзю-рю». Яна Берман одержала победу в дисциплинах «ограниченный контакт-ката-ренгокай» и «ограниченный контакт-ката-вадо-рю». Илья Солодовник завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг в средствах защиты.

Серебряные медали первенства в дисциплине «полный контакт» завоевали: Ангелина Поспелова (до 45 кг), Дарья Заноча (до 55 кг), Захар Хридин (до 80 кг) и Давид Ниматов (до 60 кг). Егор Григорьев и Мадина Шарифова заняли вторые места в дисциплинах «средства защиты-ката-соло» и «ограниченный контакт-ката-вадо-рю» соответственно.

В дисциплине «ограниченный контакт-ката-годзю-рю» серебряным призером среди девушек стала Мария Лоскутова. Валерия Хрусталева заняла второе место в этой же дисциплине среди юниорок.

Захид Рахманбердиев принес команде «серебро» в состязаниях спортсменов 12-13 лет в средствах защиты в весовой категории до 48 кг. Кирилл Чугунов занял второе место, выступая в средствах защиты в возрастной группе 14-15 лет в весовой категории до 80 кг. Сергей Ветрич стал вторым в возрастной группе 18-20 лет в средствах защиты в весовой категории до 85 кг.

Бронзовыми призерами первенства мира стали спортсмены, выступавшие в средствах защиты среди спортсменов 14-15 лет: Норайр Антонян (до 60 кг) и Демир Рахманбердиев (до 57 кг). Артем Худоян занял третье место среди спортсменов 16-17 лет в весовой категории до 51 кг. Кирилл Борш завоевал «бронзу» в возрастной группе 18-20 лет в весовой категории до 60 кг. Макар Гоман стал третьим в дисциплине «ката-соло». В дисциплине «полный контакт» бронзовыми призерами в весовой категории до 55 кг стали Арсений Костылев и Вадим Лосев. Среди юниорок бронзовым призером в этой дисциплине стала Ярослава Данильченко в возрастной группе 16 — 17 лет.

В чемпионате и первенстве мира по всестилевому карате в рамках II Всемирных игр национальных единоборств приняли участие более 3700 спортсменов из 30 стран.

В программу соревнований вошли семь видов спорта: айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, киокушин, мас-рестлинг, хапсагай, чувашская национальная борьба на поясах «керешу», а также шесть видов единоборств: казачий рукопашный бой, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыш курош.

II Всемирные игры национальных единоборств World Traditional Combat Games проходят с 5 по 12 октября в Новочебоксарске (Чувашия). Их участниками стали более 6 тыс. спортсменов из 38 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.