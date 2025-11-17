сегодня в 19:32

20 медалей завоевали спортсмены Чехова на турнире по армейскому рукопашному бою

15 ноября в Московской области прошел 2-й этап Лиги армейского рукопашного боя, посвященный памяти Героя России Александра Потапова. В турнире приняло участие более 500 спортсменов из 37 спортивных школ и клубов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный округ Чехов представила команда «Победа» Центра развития творчества детей и юношества и завоевала 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали.

Победителями турнира в своих возрастных группах и весовых категориях стали: Арсений Орлов, Илья Куликов, Арина Митина, Серафим Рабаев, Василий Дубичев, Дмитрий Руднев, Иван Романов.

Серебряные призеры: Аким Акимов, Максим Кумбаев, Семен Журило, Артем Шиповских, Кирилл Барабанов, Владислав Добровольский, Марк Постников, Михаил Колганов, Григорий Филенков, Иван Косарецкий.

Бронзовыми медалями награждены: Иван Зиновьев, Арсений Митин, Богдан Стоянов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.