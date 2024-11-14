17-летняя фигуристка Самоделкина заявила, что не жалеет о смене гражданства

Бывшая ученица Евгения Плющенко, 17-летняя фигуристка Софья Самоделкина в этом году получила разрешение представлять Казахстан. Она заявила, что не жалеет о смене гражданства, сообщает РБК .

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Международная федерация (ISU) допустит юниоров из России. Однако эта информация не подтвердилась.

Во время интервью на YouTube-канале SauBall Самоделкину спросили, не думает ли она о том, что зря уехала из России, несмотря на новости о возможном допуске российских юниоров на международные соревнования.

Она отметила, что считает это решение правильным. Самоделкина будет выступать за Казахстан. По ее словам, она решила сменить гражданство по нескольким причинам, а не только по одной.

Фигуристка добавила, что будет рада возможности конкурировать с более сильными спортсменами.

Ранее фигуристку из академии Плющенко Варвару Горобченко дисквалифицировали из-за допинга. Она будет отстранена от участия в соревнованиях с 15 мая 2023 года по 14 мая 2028 года.