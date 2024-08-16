17 августа на площади перед ДК «Яуза» пройдет День физкультурника

17 августа на площади перед ДК «Яуза» пройдет грандиозное спортивное мероприятие, на которое приглашаются все спортсмены, профессионалы и любители, новички и ветераны. Обширная программа позволит каждому оценить свои возможности и физическое состояние, передает пресс-служба администрации городского округа.

В 11:30 стартует «лотерейный забег» на дистанции 1 км. Приходите заранее, регистрация начинается в 11:00. В 11:50 на разных локациях будут проведены зарядки с чемпионами — победителями первенств мира в самых разных дисциплинах.

Ждем и трудовые коллективы нашего округа на 1 этапе Спартакиады трудящихся нового сезона 2024/25. Вас ждет необыкновенное приключение в виде преодоления надувной полосы препятствий. На открытых площадках для всех желающих: тренировка по кроссфиту «Будь здоров», турнир по стритболу и боксу, открытая тренировка по греко-римской борьбе, площадка с грушей-силомером «Сила удара», площадка «ГТО», а также увлекательные аттракционы «Гига-бокс», «Скачки», «Родео бык», «Надувное поло». Разбавит это спортивное безумие мастер-класс по живописи, и Нейро пои — йога для мозга (что бы это не значило).

На акватории Яузы ждут открытые уроки по гребле на байдарках, ну и на сапах в рамках акции «Круг добра на воде». Специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества проведут инструктаж по оказанию первой медицинской помощи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.