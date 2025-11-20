сегодня в 19:14

16 катков для хоккея и катания планируют обустроить в Можайском муниципальном округе

Для жителей Можайского округа в зимний сезон на территории муниципалитета планируется организовать 16 площадок для дворового хоккея и семейного катания на коньках. Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

Центральной площадкой станет каток на Губернаторской площади, напротив Дворца спорта «Багратион» (улица Мира, дом 15). Также катки под открытом небом появятся напротив школы № 3 (улица Полосухина, дом 3Б) и на улице 20 Января во дворе дома 14.

Ледовые площадки также планируются в селах Поречье, Семеновское, Борисово, Сокольниково и в поселке Красный Балтиец, деревне Ивакино, поселках Уваровка, Синичино, Спутник, Гидроузел, МИЗ, Химик и Строитель.

Как только установится стабильная минусовая температура, специалисты сразу приступят к работе по обустройству катков. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос об организации площадок еще по четырем адресам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.