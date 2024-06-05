11,5 тысяч гостей посетили скейт-парки и роллердром «Московских сезонов»

Скейт-парки и роллердром в рамках проекта «Московские сезоны» на площади Революции уже посетили около 11,5 тыс. человек. Тут действуют самокатные школы, а также тренеры, которые помогут освоить езду на самокате и ролики, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Всю защиту и инвентарь москвичи могут взять в прокат на месте. Пять бесплатных скейт-парков и ролледром работают уже больше месяца. Уличные спортивные площадки будут открыты все лето, до первых заморозков осенью.

Самокатные школы открыты по адресам: улица Профсоюзная, владение 41, улица Митинская, владение 31, станция метро «Отрадное», сквер по улице Хачатуряна, улица Городецкая, владение 1, и улица Святоозерская, владение 1. Тренировки проводят как для взрослых, так и для детей от 6 лет с понедельника по субботу. График занятий - с 11:30 до 13:30 и с 16:30 до 18:30.

Тренеры помогут новичкам освоить базовые трюки и научиться уверенно стоять на самокате и скейт-борде, а профессионалам — усовершенствовать технику катания и поставить новые сложные трюки. Роллердром на площади Революции работает для гостей с 3 лет. Малыши с 3 до 10 лет занимаются в сопровождении взрослых, для подростков 10-14 лет родители могут написать письменное согласие. Сеансы катания организуют ежедневно в 10:00–11:00, 11:30–13:30, 14:00–16:00, 16:30–18:30 и 19:00–21:00.

Посетить скейт-парки и роллердром на занятиях москвичи могут только в шлеме и защите на руках и ногах.

Для гостей также откроют скейт-парк на улице Адмирала Руднева, владение 8. Кроме того, на площадках «Московских сезонов» жители могут поиграть в падел-теннис. В рамках проекта также открыто более 10 бассейнов практически по всей столице.